BLOND ANTIKANGELANE Näitleja Tom Felton meenutab: juustepleegitamine oli täielik piin. Ma anusin, et nad lõpetaksid

Tom Felton jagab raamatus «Võlukunsti teine pool» siiralt ja humoorikalt, mis tunne on sirguda osalisena võlurimaailmas, püüdes samal ajal mugumaailmas hakkama saada.

Tom Felton, «Võlukunsti teine pool». Foto: Raamat

Ta jutustab lugusid oma filmitööstuse-teekonna alguspäevilt – näiteks seda, kuidas teda tema esimesel palgatööl teise lapsnäitleja Macaulay Culkiniga segi aeti, või seda, kuidas ta «Harry Potteri» rollikatsetel äärmiselt dracolikult teeskles, kui hästi ta raamatusarjaga tuttav on (üldse mitte). Lisaks meenutab ta koostööd taoliste suurkujudega nagu Alan Rickman, Sir Michael Gambon, Dame Maggie Smith ja Ralph Fiennes. Kõige südantliigutavamad aga on ehk lood filmimisel alguse saanud ja ajale vastu pidanud sõprussuhetest, muu hulgas Emma Watsoniga, kes on siiani ta kõige kallimaid sõpru. Ja muidugi on juttu ka eluga hakkama saamisest pärast nii erakordset kogemust ning kuulsuse tõusudest ja mõõnadest.

Tom Felton on inglise näitleja, kes sai tuntuks Draco Malfoy rolliga «Harry Potteri» filmisarjas. Ta on mänginud ka filmides nagu «Rise of the Planet of the Apes», «Belle», «The Flash», «A United Kingdom», «The Forgotten Battle» ja teatrilavastuses «2:22 A Ghost Story», mida etendati Londonis West Endis.

