Praktilised nõuanded, kuidas luua tänapäeva maailmas unikaalne persoonibränd

Eneseanalüüs ja persoonibrändi DNA määratlemine

Enne kui asud oma persoonibrändi võimendama ja selle nähtavust suurendama, on Olesija sõnul oluline läbi viia eneseanalüüs ja määratleda oma persoon brändi DNA. See tähendab, et pead süvitsi uurima oma väärtusi, uskumusi, kirgi ja elukogemusi. «Eneseanalüüs aitab mõista, kes sa tegelikult oled ja mida sa suudad pakkuda. See on esimene samm, mida tuleb teha enne, kui saab alustada brändi teadliku kujundamisega,» lausub Olesija ja lisab, et eneseanalüüs võimaldab selgitada, millised on sinu tugevused ja nõrkused, mida sa tahad saavutada ja millised väärtused on sulle olulised​. Oma persoonibrändi DNA lahtimõtestamine aitab leida ka võimalusi eristumiseks ja õigeks positsioneerimiseks. Ainuke konkurentsieelis, mida kellelgi pole võimalik kopeerida oled sina ise.

Tugevuste teadlik kasutamine

Olesija toob välja, et kui oled oma tugevused määratlenud, on oluline neid teadlikult oma brändis kasutada. Ta soovitab mõelda, millised oskused ja omadused on sind minevikus edu saavutamisel aidanud ning kuidas saad neid oma brändis rakendada. «Tugevuste teadlik kasutamine annab kindluse ja enesekindluse, mis on vajalikud, et oma brändiga edukalt silma paista​.»

Autentsus ja ehtsus