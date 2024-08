«Aias on mees. Tumedas riides mees. Ta ... tulistas minu pihta!»

Varandust, mille vanakraamikaupmees Ingolf Holgersen on pika elu jooksul kogunud, kadestavad paljud. Paljude arvates on too vana mees külm ja ülbe. Kuid nad ei tea, et tal on diagnoositud paranoiline skisofreenia ja et vahel usub ta, et kõik teda jälitavad.

Kui Holgersen oma pojale Catole helistab ja ütleb, et keegi on tema pihta tulistanud, arvab Cato, et isal on jälle hoog peal. Perekond jääb äraootavale seisukohale ja Holgersen vajub oma haiguses üha sügavamale. Kui kätte jõuab katastroof, hakkab politsei ülemkomissar Ole Vik asjaga põhjalikult tegelema. Salapärasest ründajast ei leia ta jälgegi. Juhtum kavatsetakse sulgeda, ent siis ilmneb väga ebatavaline jälg.

Jørgen Jæger on müünud üle 1,2 miljoni raamatu, mis teeb temast Norra ühe enim müüdud krimikirjaniku. Tema teoseid on müüdud mitmesse riiki ja ta on viiel korral nomineeritud ka mainekale Norra Raamatumüüjate Auhinnale.

Loe isutekitamiseks raamatu haaravat algust!

***

Jørgen Jæger, «Varjujaht». Foto: Raamat

Skisofreenia kuulub kõige tõsisemate vaimsete häirete hulka, mille all kannatab 0,5-1% elanikkonnast.

Haigus kuulub psühhooside üldmõiste alla ja tähendab muu hulgas, et selle all kannatav inimene kaotab vähemal või suuremal määral reaalsustaju, sageli tundes, et teda juhib surnud inimene või mingi tundmatu jõud või hääl, mida kuuleb ainult tema.