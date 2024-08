«Ei iial enam» autor Colleen Hoover: oleksin saanud paanikahoo, kui oleksin teadnud, milleks see lugu muutub

«Ma kirjutasin selle, et teda rohkem mõista,» ütles Hoover, kes küsis ema luba enne raamatu kirjutamist. «Paljud, kes pole varem vägivalda kogenud, usuvad, et see ei saa nendega juhtuda. Kuid tihti ei osata arvestada, kui keeruline see tegelikult on, eriti kui armastad inimest, kes sulle haiget teeb. Raamatu kirjutamisel ema kingadesse astumine on aidanud mul teda rohkem mõista ja olla lugupidav ta tugevuse ja julguse suhtes. Ma mäletan, et pärast seda, kui ta raamatut luges, ja hakkan sellele mõeldes nutma, ta ütles: «Enne sinu raamatu lugemist ma ei teadnud, et tegin õige valiku.» Ta ütles, et on alati end süüdi tundnud, kui viis minu ja mu õed isa juurest ning korralikust perekonnast minema. See murdis mu südame. Me kasvasime üles kasuisa juures, kus oli armastav ja positiivne keskkond, aga ta mõistis alles mu raamatut lugedes, et ta tegi õige valiku.»