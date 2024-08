Arvamusfestivalil toimub esmakordselt lugemismaraton

«Tänapäeva kiire elutempo sunnib meid aina enam ekraanide taha ja tihtipeale on meil keeruline ennast hektilisest maailmast eraldada ja hetke iseendale võtta,» sõnas Alku Sirén, lugemismaratoni üks ellukutsujatest. «Lugemismaratoni eesmärk on edendada sügavamat sidet kirjandusega, soodustada paremat enesejuhtimist läbi kirjanduse ning pakkuda võimalust digipaastuks,» lisas ta.

Lugemismaraton on osa üleilmsest «Reading, Writing and the Moomins» algatusest, mis on oma olemuselt kirjaoskuse kampaania. Inspireeritud Tove Janssoni loodud armastatud muumitegelastest ja -lugudest, edendab see lugemis- ja kirjutamisrõõmu, tehes koostööd heategevusorganisatsioonide, kirjastuste ja raamatukogudega kogu maailmas.