7 innustavat elulooraamatut ja -sarja, mida lapsed võiksid lugeda

Läbi aegade on arvatud, et teiste eludest on nupukas ühtteist kõrva taha panna. Seda eriti juhul, kui see inimene on mingil moel ühiskonnale palju kasu toonud ja nõnda tuntuks saanud. Vahet pole, kas nad asusid oma unistusi täitma muusikas või kunstis, teaduses või spordis, igaühel neist oli vaja annet, visadust, töökust, aga ka õnne ning toetavaid lähedasi. Noppisime viimaste aastate lastekirjandussaagist välja mõned toredad elulooraamatud, millel on võime innustada lapsigi elus edasi püüdlema ning oma unistusi teoks tegema.

Maria Isabel Sànchez Vegara, «Astrid Lindgren». Foto: Raamat

Maria Isabel Sànchez Vegara

Illustreerinud Linzie Hunter

Tõlkinud Kadri Rahusaar

Kirjastus Koolibri

2023

Kes meist ei teaks Pipi Pikksukka või Karlssonit katuselt, Vahtramäe Emilit või Lärmisepa tänava Lotat. Kas poleks siis aga tore natuke rohkem teada ka seda, kes need vahvad, mitmeid põlvkondi köitnud lasteraamatud kirjutanud on? Milline oli väikese Astridi lapsepõlv, miks ta otsustas kirjutama hakata ning mis aitas tal maailmakuulsaks kirjanikus saada – kõigile neile küsimustele saad raamatust vastuse. Sari «Väikesed inimesed, suured unistused» tutvustab napi tekstiga pildiraamatu vormis mõningaid pöördepunkte tuntud inimeste lapse-east ja edasisest karjäärist. Lisaks Astrid Lindgrenile on nüüdseks sarjas ilmunud raamatud ka Pablo Picassost, Coco Chanelist, Albert Einsteinist, Leo Messist ja Taylor Swiftist.

***

Kätlin Kaldmaa, «Lydia». Foto: Raamat

Kätlin Kaldmaa

Illustreerinud Jaan Rõõmus

Kirjastus Hunt

2021

Enne kui Lydia Koidulast suur luuletaja sai, oli ta väike tüdruk, kellele meeldis vanaema süles istuda ja tema pajatatud lugusid või lauldud laule kuulata. Vanaema aed ja sealsed rohked lillepeenradki pakkusid ohtralt avastamisrõõmu. Mida edasi, seda sagedamini võis Lydia Emilie Florentinet näha aga hoopis isa kirjutuslaua juures uudistamas, mida papa seal kogu aeg kirjutab. Õige varsti on Lydiast saanud papale tubli abiline ja mõttekaaslane.

***

Kätlin Vainola, «Lood julgetest Eesti tüdrukutest». Foto: Raamat

Kätlin Vainola

Illustreerinud Gerda Märtens

Kirjastus Pegasus

2018