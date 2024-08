RAAMAT TÄISKASVANUTELE «Suunan pilgu otse ta tagumikule. Ja minu õnneks on see täiuslik. Kogu ta keha on täiuslik»

«Carter! Oota!» Daltoni toon on tõsisem. Ta köhatab ja valmistub paarimehele «innustavat kõnet» maha pidama. Pärast seda, kui koos tööle hakkasime, olen pidanud neid päevast päeva taluma. Tal pole vaja mulle meelde tuletada, miks me siin oleme. Ma saan aru, et mul on kohustus. Minu kohustus on viia lõpule töö, mille eest mulle makstakse ... See tähendab paljastada kõige suurem narkojõuk kogu ülikoolilinnaku ajaloos. Kohalikus ülikoolis on narkoprobleem juba ainuüksi viimase kolme aasta jooksul kümme korda tõsisemaks muutunud. Väidetavalt on selle põhjus Asa Jackson. Asa ja kõik tema lähikonda kuuluvad isikud. Sellepärast meie Daltoniga siin olemegi – et põhitegijad välja selgitada. Meie Daltoniga moodustame kogu operatsioonist vaid väikese osa, aga kõik suured asjad koosnevadki väikestest osadest, kus igaühe roll on olulise tähtsusega. Isegi roll, kus pead teesklema, et oled – uuesti – kolledžitudeng. Soovin vaid, et oleksin saanud semestrit alustada eelmisel nädalal nagu kõik teised, aga osakonnal võttis minu süsteemi lülitamine igavesti kaua aega.