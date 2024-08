ARMULUGU HIIUMAAL «Ta peab siin nende vastuseid ootama ja ületunde tegema ainult sellepärast, et nemad jätsid oma töö tegemata!»

Jessika oli nii õnnelik olnud, kui talle Bionas kohta pakuti. Kõik, mis ametikoha kohta räägiti, tundus nagu palsam ta hingele. Temast pidi saama kontori keskpunkt. Talle anti võimalus raamatupidaja assistendina alustada, aga plaanid olid suuremad. Samas võis ta aega võtta, et areneda ja rolli sisse elada. Kiiret ei olnud. Bionas tehti järeldus, et Jessikas on potentsiaali ja ta sai tööle esmalt just sellepärast. Ta mäletas siiamaani, kuidas ülemus oli öelnud, et ajapikku on tema käes kõik kontori niidiotsad ja kõik käib läbi tema. «Kui kaugele sa tahad pürgida, on sinu otsustada.»