LUGEMISSOOVITUS Kõike head ka elus ei saa, aga selle raamatu saime

Need Floridamaalt saabuvad humoorikad tükid seostusid mulle mõnuga. Jah, ma tean, raamatu esimeses pooles on eetilisi küsitavusi autori ja tema kahe sõbranna käitumise osas… Pidevalt toimus piiril kõndimine hea-halva maitse vahel, näkku karjusid küsitavused erinevate mees-heategijate ärakasutamises. Aga ikkagi oli mõnus, sest see oli kõik naljakas, enseirooniline, kergelt napsune noorusaeg, Kõige paremini võtab selle kokku sketš politseinikega, kes kuldse kolmiku öösel napsusena kinni peatavad… Seda peab lugema.