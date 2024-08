KATKEND RAAMATUST Mis toimub tegelikult uurimiskompleksis, mida rahvasuus tuntakse laibafarmina

Lamedad täishäälikud reetsid tema idaranniku päritolu vastandina Tennessee voolavale-venitavale lõunaosariikide kõnepruugile. Kogu selle aja, mis mina teda tundnud olin, oli Tom Lieberman otsinud oma isiklikku püha graali, analüüsides molekulhaaval gaase, mida keha lagunemine tekitab – lagunemise lõhna. Kõik, kel on kodus põranda all olnud surnud hiir, teavad, et see on olemas ja see on olemas ka pikalt pärast seda, kui inimese meeled seda enam ei taju. Koeri on võimalik õpetada leidma laipu, mis on aastaid olnud maha maetud. Tom oletas, et peaks olema võimalik töötada välja sensor, mis suudaks sama, tehes surnukehade avastamise ja väljakaevamise oluliselt lihtsamaks. Aga nagu ikka, olid teooria ja praktika kaks eri asja.