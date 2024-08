Saatejuht Keili Sükijainen soovitab 5 kõige põnevamat raamatut, mis ta sel aastal lugenud on

Raamat räägib Keili sõnul sellest, kuidas halbadest harjumustest lahti saada ja paremaid tekitada. «Mulle meeldis, et see ei ole selline klassikaline eneseabiraamat, mida loed ühe korra ja siis unustad ära kõik, mis räägiti. See pigem ongi praktiline juhend, kuidas mingeid harjumusi paremini enda ellu tuua, ja ma pean ütlema, et mind see täiega aitas,» sõnab ta ja soovitab raamat kätte võtta kas jaanuaris või septembris, kui on tahtmine uue hooaja alguses elus restart teha.