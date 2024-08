Aasta kirjanik on Urmas Vadi romaaniga «Kuu teine pool».

Žüriiliige Mihkel Kunnus toob välja, et Urmas Vadi puhul langeb tunnustus «Eesti kirjanik» ja teose määratlus iseäranis kokku. ««Kuu teine pool» on tõesti just Eesti kirjandus, väga hea kirjandus, väga hea Eesti kirjandus. «Odysseiat» ja «Eumeniide» saab (ja peabki) tõlke läbi importima, importida saab ka head ulmet, ajatuid armastuslugusid, sookirjandust ja muud säärast. «Kuu teine pool» on miski, mida importida ei saa, see on üdini kohalik, nõnda puudutab Vadi isiklikku elu ja mälu oma eakaaslastel ja vanematel.»