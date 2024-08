«Nad ei tohi karistamatult talle haiget teha. Neid tuleb alandada nii, nagu nemad on teda alandanud!»

«Tore, see on ... tore. Selge see, kes tahaks sinusugusega käia? Ma võiksin ju su peikadele nii palju rääkida ...» Mehe naeratus valgus laiali ja muutus õliseks. Agnes püüdis reitele libisenud kleiti allapoole sikutada, et ennast mehe pilkude eest peita. Tundis ennast äkitselt lahtiriietatuna, ehkki oli teadlikult just need rõivad valinud, sest tahtis, et keegi talle mõne tunnustava pilgu heidaks, tahtis kuulda sõnu, mis seda kinnitaksid. Aga mitte Hans Rådhelt. Alati on lootus, et keegi teda päriselt näeb. Aga talle oleks justkui otsaette kirjutatud, et ta on niisugune, keda lihtsalt võetakse. Hans Rådhe tellis mõlemale böfi, küsimata, mida Agnes tahaks. Ja pudeli veini. Nad jõid. Muusika muutus üha kaugemaks. Mehe käed olid igal pool.