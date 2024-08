MÕRV TEATRIS «Ta kägistati minu antud saapapaelaga. Olin ilmselt üks viimaseid, kes teda elusana nägi»

Proua Craven ajas huuled torusse. «Ei tea. Üheteistkümnes tii on klubihoonest kõige kaugemal, nii et Loveday ja mina jätsime mängu kohe pooleli ja läksime tagasi, et politseisse teatada. Pean tunnistama, et kui oli selge, et ta on surnud, ei soovinud ma lähemalt uurima minna.»

«Artiklis on kirjas, et Matt on viidud seoses küsimustele vastamisega Torquay politseijaoskonda?» Kitty kortsutas kulmu. «Tean, et tema maja on golfiraja ääres ja ta ütles mulle kunagi, et on hakanud golfiga tegelema, aga see on väga kummaline lause.»

«Sellepärast ma tulingi. Nad vahistasid kapten Bryanti. Seda see tähendabki,» noogutas proua Craven. Tema suvekübara õrnad suled kõikusid nördinult.

Kitty põrnitses proua Cravenit, suutmata oma kõrvu uskuda. «Miks ometi peaksid nad Matti vahistama? See on ju naeruväärne. Olete kindel?»

Proua Craven läks turri. «Palun ära kahtle minu info tõesuses, Kitty. Olen nõus, et see on ennekuulmatu, aga sellegipoolest tõsi.»