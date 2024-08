Hollywoodi staar Jennifer Garner soovitab kahte raamatut, mida saab ka eesti keeles lugeda

Jennifer Garneri ema oli õpetaja. Kuigi tal olid väga pikad ja kurnavad tööpäevad, oli tal siiski komme lastele õhtuti raamatuid ette lugeda. «Tema luges lehekülje, mina lugesin lehekülje. Ja tänu sellele tundsin end justkui teise inimesena,» meenutab ta ajakirjas O. «Kui sain ise lapsed, vaatasin oma last ja mõtlesin: «Mida ma peaks sinuga tegema?» Keegi ei ütle sulle, kuidas tuleb lapsega mängida, et aidata ta ajul areneda. Emad tahavad ju oma lastele parimat, aga kõigil ei pruugi olla nii head ema ja isa, nagu minul oli. See aga ei tähenda, et nad ei armastaks oma lapsi sama palju kui mina. Seetõttu peangi alusharidust nõnda oluliseks. Ma tean, et lugemine aitas mul iseennast määratleda,» selgitab ta, miks panustab vabatahtlikuna laste haridusprojektidesse.