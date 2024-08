KIREROMAAN «Meie kehade vahel oli samasugune energia, mida ma tavaliselt tunnen enne korralikku baarikaklust»

Kuni Justice mulle kohvi valmistas, imetlesin ma kohvikut. See oli kujundatud maskuliinses töökojastiilis. Laineline metall seintel, läikivad punased riiulid, toonitud betoonpõrand. Kõikidel jookidel olid sellised nimed nagu Punase Joone late ja Ruudulipu cappuccino. See oli väga võluv.

«Väga hästi. Eriti kui need on ämbrisuuruses topsis,» vastasin ma.

Õige sõna tema kirjeldamiseks oleks «seksikas». Veelgi täpsem oleks «kuramuse seksikas». Ta oli nii pikk, et temaga suudlemiseks peaksin ma ka oma kõige kõrgematel kontsakingadel seistes pea kuklasse kallutama – see on minu ametlik meeste pikkuse kategooria. Tema juuksed olid tumeblondid ja külgedelt lühikesed, pealael taha kammitud, mis tähendas, et tal on hea maitse ja suhteliselt korralikud soengutegemise oskused.