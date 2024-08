10 põhjust, miks tegeleda enesearenguga:

Maria Baydar on koolitaja, motivatsioonikõneleja, raamatu «Enesekasutusjuhend» autor ja enesearengu õpetaja. Ta on öelnud, et tema suurim kirg on näha ja kogeda, kuidas inimesed avastavad enda tõelise potentsiaali ja õpivad seda rakendama oma elu parimaks õnnelikuks loomiseks. Maria usub, et igaühes meist peitub unikaalne vägi ja potentsiaal, mida tuleb avastada ja rakendada ja hea viis selleks on pidev eneseareng.