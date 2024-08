MÜSTEERIUM Jõe kaldalt leitakse surnukeha. Kurjategija tuleb paljastada enne, kui kustub järjekordse noore eluküünal

Melissa ootas, et teine jätkaks, kuid too keskendas tähelepanu võtmekimbule oma käes, otsekui püüdes otsustada, milline võti avab välisukse. Ta rääkis kerge Kesk-Inglismaa aktsendiga ja naine pidi just küsima, kust ta pärit on, aga ehkki vari oli mehe näolt kadunud, jäi talle mulje, nagu oleks tolle ilme sulgunud. Melissas tõstis silmapilk pead kirjanikule omane uudishimu, kuid ta tajus, et kõik ta katsed põrkaksid vastu müüri, ja ilmselge oli ka see, et mees ei kavatsenud tema vastu mingit huvi üles näidata.