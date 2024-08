Ilmus illustreeritud väljaanne maailmakuulsast noorteraamatust, mis viimati ilmus 1957. aastal

«Raamatu tegevustik on küll väljamõeldud, kuid tegelaskujude loomisel võttis autor aluseks omaenda koolikaaslased. Romaanis kujutatud inimtüüpe võime kohata endagi ümber. Boka on liider, kelle arukus, õiglus ja tasakaalukus on paljudele eeskujuks, kuid ärritab teisi. Nemecsek on ustav sõber, kes on valmis kuuletuma ja ühise eesmärgi nimel ennast ohverdama. Geréb on auahne poiss, kes on valmis oma kaaslasi reetma lootuses pälvida heakskiitu ja tunda end tähtsa ja vajalikuna. Autor on tegelasi kujutanud väga inimlikena ning neile on nende püüdlustes ja siiruses lihtne kaasa elada,» iseloomustab tõlkija raamatu tegelasi. Kõik need vahvad karakterid on nüüd kujutatud ka raamatu piltidel.