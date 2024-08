Tippnäitleja Cate Blanchetti 5 lemmikraamatut, mis on ka eesti keeles ilmunud

Cate Blanchett loeb palju ja oskab hinnata oma kodumaa kirjandust. Siin on Oprah vahendusel tema suurimad lemmikud, mis on ka eesti keelde tõlgitud ja raamatukogudes saadaval.

Cate Blanchetti selgitusel on tegu psühholoogi käsitlusega muinasjuttude tähendusest ja mõjust, mida ta luges näitekoolis õppides. Ühe näitena jäi tal meelde metafoor lapsest, kes läheb üksi metsa. Vaatamata teel kogetud õudustele jõuab ta lõpuks ikka metsast välja — see on paralleel, kuidas laps kogeb elu. Mis on ka põhjus, miks Cate peab muinasjuttude vestmist lastele väga tähtsaks.

«Carey on üks mu lemmikkirjanikest,» kiidab Cate Blanchett autori ainulaadset vestmisoskust. «Kõik austraallased teavad, et Ned Kelly poodi 1880. aastal üles,» märgib ta. «Carey on aga eriline selle poolest, et ta poeb nii valgustaval ja südantlõhestaval moel tegelase pähe. Kusjuures selles pole grammigi sentimentaalsust. Näitlejana oskan seda hinnata, sest ma tean, kui raske see on.»

«Selle romaani ulatas mulle hõbekandikul minu abikaasa, kes ütles: «Sa ei saa surra enne, kui oled selle läbi lugenud.» Ma loen seda ühe uuesti ja uuesti,» ütleb ta ja lisab, et see imeliselt jutustatud lugu on ajatu.

Patrick White «Voss»

«Nobeli preemia võitnud Patrick White on üks Austraalia parimaid kirjanikke ja näitekirjanikke,» soovitab Cate Blanchett. «See lugu on kohutav ja traagiline ja unustamatu.»

«Olen seda raamatut jupiti lugenud 20ndatest eluaastatest saati. Mind kõnetab väga tugevalt selle üks peamine mõte — enesevastutus. See raamat aitab heaks surmaks valmistuda. Olen avastanud, et kui saad lapse, tunned enda surelikkust iga päev, kui laps kasvab ja areneb. Seevastu eitatakse lääne ühiskonnas surma. Me ei taha sellest mõelda, aga see teeb omakorda surma meile veelgi hirmutavamaks. See raamat aitab surmahirmuga leppida,» selgitab Blanchett.