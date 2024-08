«Mingil määral võib öelda, et teil vedas, et te trammirööbastel kokku kukkusite»

Seda öelnud, lahkus naisterahvas koridori. Jessika vaatas palatis ringi. Ta kampsun ja teksad, mis tal seljas olid olnud, olid ilusasti kokkupandult ta kõrval toolil. Praegu oli tal seljas mingi sinine kittel. Enamik asju palatis olid valged, välja arvatud üks sein, mis oli mingit ebamäärast rohelist karva. Arvatavasti oli mõte selles, et see värv on rahustav, aga teda ärritas see praegu kohutavalt. Ainus pilk seinale ja Jessika pidi pilgu momentaalselt tagasi oma tekile tooma. Peavalu ajas iiveldama. Niivõrd, et ta pööras pea üle voodi ääre ja oksendas. Otse põrandale. Nutt tikkus peale. Ta ei tahtnud tüliks olla, aga põrandal laiutavat okset ei saanud muuks nimetada. Ta proovis ennast voodist üles ajada, et ise okse ära koristada, aga ta keha oli nii raske, et see oli võimatu. Ei jäänud muud üle, kui nupule vajutada. Paar sekundit hiljem vaatas üks õde palatiukse vahelt sisse.