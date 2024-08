LUGEMISSOOVITUS Lõbus sari täiskasvanutele, kes ei ole veel päris täis kasvanud

McDonnelli ultrajabur sari on eesti keeles juba kolmanda raamatuni jõudnud ning see näitab, et lugejaid ikka terake on. Positiivne! Ma ei tea, kellele täpselt need lood loodud on, ent õiges tujus olles on nad mulle kindlasti. Täiesti opakas maailm, osalt ülirealistlik, teisalt hullupööra segapäine. Nagu muinasjutt täiskasvanutele, kes vist ei ole veel päris täis kasvanud. Või vähemalt mõistavad endi ning end ümbritseva üle kergelt muheleda.