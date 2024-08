«Ta meenutas õudusega seda ööd. Endometrioos on tavaline, valulik, kuid harva ohtlik. See juhtum oli ekstreemne»

Jah, ta oli vea teinud ja see varjutas need tuhanded korrad, mil ta õigesti toimis. Tagantjärele tark olles on kerge teada, mida oleks pidanud tegema. Kuid hetkel, kui pead asjad tähtsuse järjekorda panema, sest kohad ja ressursid on piiratud, pole asi nii lihtne. Ta meenutas õudusega seda ööd. Üks surnult sündinud laps ja meeleheitel vanemad, üks noor munasarjavähiga ja suurtes valudes naine ja siis uus patsient, kes keset ööd mensivalude tõttu abi otsis. Tähtsuse järjekord oli iseenesestmõistetav. Mensivaludega naine saadeti koju koos valuvaigistite ja soovitusega pärast nädalavahetust polikliinikusse minna. See oli tol naisel sel nädalavahetusel kolmas kord tagasi tulla. Bea oleks pidanud ta ultraheliuuringule saatma. Järgmisel nädala sai naine saatekirja Uppsalasse, kus selgus, et tal on äärmiselt invasiivne endometrioos. Emaka limaskest oli haaranud terve kõhuõõne. Bea polnud midagi niisugust kunagi näinud ega sellest isegi lugenud. Endometrioos on tavaline, valulik, kuid harva ohtlik. See juhtum oli ekstreemne. Emaka limaskest oli tunginud munajuhadesse ja kuseteedesse ning oli kõhuaordile nii lähedal, et kõike ei õnnestunud ära opereerida. Ühte neeru ei andnud päästa ning naine ei saa tõenäoliselt enam kunagi normaalsel viisil rasestuda. Juhtumit arutati suurel rahvusvahelisel konverentsil, kus Bea pidi silmad peast häbenema. Kolleegid olid teda jõllitanud ja sosistanud ning keegi meditsiiniteemadel kirjutav asjamees oli mingis naiste tervist käsitlevas artiklis selle piinliku olukorra jutuks võtnud. Juba enne seda, pärast lahutust Lukasest ja mehe äkilist hukkumist mootorrattaõnnetuses, olid Beal olnud uneprobleemid. Agnes, kes tollal seitsmendas klassis käis, tundis ennast pärast seda vaimselt kehvasti ja tunneb siiamaani.