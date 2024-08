MÜSTEERIUM «Me ei tohi jätta muljet, nagu oleks tegu onupojapoliitika või kokkumänguga. See juhtum on juba hakanud tähelepanu äratama»

«Just sellepärast, et kapten Bryant on meile tuttav isik, pean ma selle juurdlusega eriti põhjalik olema. Me ei tohi jätta muljet, nagu oleks tegu onupojapoliitika või kokkumänguga. See juhtum on juba hakanud tähelepanu äratama ja – meeldib see meile või mitte – kapten Bryant on hetkel ainus inimene, kes on ohvriga kuidagi seotud. Kui keegi kasvõi kahtlustab onupojapoliitikat, süüdistatakse meid korruptsioonis ja muus säärases jamas.» Inspektor Greville tundus olevat alistunud. «Härra Davenport on tuntud isik, kel on sõpru kõrgetel kohtadel. Talle kaalutakse koguni aadlitiitli andmist.»