Uue käsiraamatu autor: olen minevikus kogenud rohkem suhtemuresid ja kõikvõimalikke koledusi, kui oleksin tahtnud

Tema sõnul pakuvad paljud raamatud illusiooni, et keerulisi probleeme saab lahendada hetkega, mis tihti tekitab lugejas omakorda pettumust. Selle asemel on Kohal võtnud sihiks luua midagi tõeliselt väärtuslikku.

«Ma tahaksin uskuda, et minu raamat on teistsugune, kuna ma kirjutasin tõesti ainult sellest, milles ma end piisavalt pädevalt tundsin või mille ma suutsin täiendava eneseharimise käigus omandada,» selgitab ta. «Raamatul on teadlikult kitsas skoop: see keskendub pelgalt eluterve suhte loomisele, tugevdamisele ja säilitamisele.» Kohal rõhutab, et raamatu sisu ei tugine pelgalt tema enda elukogemusele, vaid sisaldab ka teaduslike uuringute järeldusi ja teadmisi psühholoogiast, mida ta on lihtsas keeles edasi andnud.

Tõeline test on argielu

Kohal, kes on oma abikaasaga koos olnud kuus aastat ja abielus kolm, kasutab oma raamatust pärit põhimõtteid ka igapäevaelus. «Ma usun, et inimene tohib kirjutada ainult sellest, mis on kas objektiivselt tõene või mille paikapidavust ta suudab praktikuna ise kinnitada. Muidugi kasutan ma neid õpetusi oma elus,» selgitab Kohal.