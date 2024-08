Ekspert paljastab, mis on tasakaalus soole mikrobioomi saavutamise võti

Miks see oluline on? Oleme kasvanud üles teadmistega, et kui sööme ühe õuna päevas, ei ole meil arsti vaja, porgandid on head silmanägemisele, spinat teeb tugevaks ja brokoli aitab kauem elada. Kui sööksid iga päev vaid neid taimi, peaksid olema erakordselt terve. Noh, meie uuringutulemuste järgi see nii ei ole, vähemalt mitte sinu pirtsakatest sööjatest kõhubakterite jaoks. Nad eelistaksid, et sööd õuna, brokolit ja porgandit ühel päeval, kuid lisaks vähemalt 27 eri taime teiste nädalapäevade jooksul. Loomulikult kuuluvad taimede hulka ka pähklid, seemned, ürdid ja vürtsid, mida võime süüa regulaarselt väikestes kogustes. Tavaliselt me taimsest toidust mõeldes neid arvesse ei võta. Vana toitumisparadigma järgi, mis nägi kaloreid, suhkruid, rasvu ja valke ehituskividena, koos lihtsustatud nägemusega, et taimedest vajame peamiselt C-vitamiini ja massi, mida sooled liigutada saaks, ei ole see idee üldse loogiline. Kuid iga taim, ja vahel taime spetsiifilised osad, sisaldab ainulaadset komplekti keemilistest ühenditest, struktuurist ja maitsest ning loomulikult on tal kindel roll toita meie kehasid läbi meie mikrobioomi. Nii et taimede mitmekülgsus on see, mis loeb.

Pärast peensoole läbimist on enamik söödud ülitöödeldud ja rafineeritud toidust juba imendunud. Kuid see, mida ma nimetan «päris» toiduks ja millel on struktuur ning kiudainesisaldus (näiteks õunasüda), jõuab jämesoolde. 1–2 meetri pikkusena on jämesool tegelikult peensoolest lühem. Ülikoolis õpetati mulle, et see on seedimise igavam osa ning tegeleb vee tagasiimendumise ja väljaheite kõvaduse reguleerimisega. Kuid mis toimub jämesooles ja see, milline toit sinna jõuab, on toidu ja tervise mõistmiseks väga oluline. Jämesooles vabaneb enamik meie söödud õunas sisalduvast ligikaudu tosinast polüfenoolist tänu mikroobidele, et neid saaks võtta kasutusele kohe või muundada veel keerukamateks polüfenoolideks. Need ühendid (näiteks kvertsetiin, katehhiin või klorogeenhape) aitavad kehal võidelda vähi, depressiooni, diabeedi ja südamehaigustega. Need aitavad ennetada ka rasvumist. Rahvusvahelises uuringus ligi 2000 kaksikuga leidsime, et neil, kes sõid suures koguses polüfenoole sisaldavaid toite, vähenes 20 protsendi võrra rasvumise risk, isegi hoolimata sellest, kui palju oli toidus kiudaineid. Kiudainete tarbimine oli kümne aasta jooksul samas grupis ka oluline kaalutõusu ja -languse ennustaja, mis näitab, et polüfenoolid ja kiudained on meie tervisele kasulikud teineteisest sõltumatult.