LUGEMISSOOVITUS Autor, kel jagub nii annet kui stiili

Autor tunnistab kohe alguses, et tal on paar nädalat tähtajani aega, et oma lugu kirjutada, ja küll siis hakkab voolama, lausa pulbitsema. Annet ja stiili jagub. Ja ka materjali on, seda süüdimatust, loomingulisust, elukunstnikku-haaret... Ka taustategelasi jagub mõnuga. Ja isegi unenägusid.

Raul Oreškin, «Minu Peipsiveer». Foto: Petrone

Niisiis, loo algus: peategelased, kaks noort kultuuriinimest Tartust, sattuvad segastel asjaoludel seiklema Peipsiveerde ja hakkavad seal maja ostma. Välja ilmuvad mahlakad vene mammid (kellest saavad raamatus läbivad tegelased, mu lemmikud) ja ühtäkki ongi Raul ja Kaili omale maja ostnud, ilma et nad seal sees käinud oleksid. Peagi järgnevad stseenid, kus värsketel omanikel on juba võti, astuvad majja, kukuvad läbi mädapõranda keldrisse, avastavad ilma usteta salaruume... No täiesti uskumatu. Olen seda raamatut kaks ja pool korda lugenud ja ikka üle imetlenud seda, missuguse hoo ja fluidumiga see algab. Alapealkirjaks on raamatul «Unes ja ilmsi» ning esimesel korral lugedes ma mõtlesingi, et ehk on Raul osasid neist avastseenidest unes näinud... Aga hiljem otsustasin, et ei, need on ikka päris. (Ja kuigi on olnud võimalust küsida, pole ma seda temalt eales üle küsida soovinud.)