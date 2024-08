Epp Petrone: lapsele tasub looduse märkamist õpetada

Arvan, et lapsele on looduse märkamist vaja õpetada. Isegi kui ta selle hiljem unustab või seda lihtsalt kentsakaks peab, siis ikkagi jääb talle sisse empaatiavõime, loodusega üheks olemise vundament. Loodus pole kusagil lapsest väljaspool. Nii, nagu lapsel on oma ema ja isa, on igal linnul, loomal ja putukal oma. Muidugi on see natuke lihtsustatud lähenemine, aga minu lapsed said küll harjumuse, et putukad tuli majast elusana välja aidata, sest «võibolla ta ema juba muretseb, et kus ta on».

Ühed kõige nunnumad metsiku looduse esindajad on muidugi rebased. Nendega on lihtne empaatiat tekitada.

Epp Petrone, «Paharet ja unistaja». Foto: Raamat

Mäletan, kuidas vaatasin aastaid tagasi Remo Savisaare loodusfotode blogi – see oli mu lemmik olnud algusest peale, aidanud mu koduigatsust leevendada, kui Eestimaa loodusest kaugel elasin. Ühtäkki märkasin, et Remo rebasepiltide varjust on mulle hakanud üks lugu ennast näitama. See on maailma kõige ürgsema kutsikamängu lugu: eks ikka peitus. Aga kahe rebasekutsika vahelt piilusid kohe sisse ka mõned teised tegelased, näiteks kõrre taha peitu pugenud linnuke.

«Pahareti ja unistaja» kokkupanemise ajaks oli Remo käinud rebaseurge luuramas ja pildistamas 13 varasuve. Mitu tuhat sääsepunni ja mitusada kõrtes roomatud tundi, seda arvestust pole muidugi keegi pidanud. Fotosid oli väga palju, aga pole eriti palju veel paremaid töid kui see: avada postkastis Remo Savisaare saadetud rebasekutsikate pilte. Seda tööd võib tundide kaupa mõnuga teha!

Tore, et õnnestub selle raamatu suurtähtedes tekstiga ka lapsi lugema õpetada. Ja võib öelda, et risk on end ära tasunud: kui alguses oli natuke kahtlust, kas lastele ikka sobib fotoraamat, kas nad äkki vajavad joonistatud pilti, siis nüüdseks on kindel, et rebasefotod meeldivad ka lastele.

