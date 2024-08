Eesti keeles ilmus romaan ühelt tähtsamalt 20. sajandi inglise kirjanikult

Esimest korda on Conradil siin peategelaseks naine, noor neiu Flora de Barral, kes jääb maailmas üksi ja kaitsetuks, kui tema isa suures pangapettuses süüdi mõistetuna sunnitööle saadetakse. Flora püüded endale elus kohta leida näivad olevat luhtumisele määratud ning algul näebki lugeja vaid tema mõistatuslikku meeleheidet. Nagu mitmes Conradi tippteoses, näiteks «Pimeduse südames» ja «Lord Jimis», on siingi jutustajaks Marlow, kes hakkab lugu kildudest kokku panema, nii et alles pikapeale selgub otsekui eraldiseisva esimese peatüki keskse tegelase noore Powelli ja ka kapten Anthony olulisus. Marlow aga suudab oma väidetavas erapooletu jutustaja rollis paaril põgusal kokkupuutel Florat mõista ja aidata sügavamalt kui keegi teine tegelastest.