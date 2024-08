Kuninganna Elizabethil oli Donald Trumpi ja tema abielu kohta üht-teist öelda

Hiljuti ilmunud biograafiast selgub, et Donald Trump ei olnud sugugi kuninganna meelisinimene ega külaline, kelle kohta tal vaid kiidusõnu oleks jagunud. Risti vastupidi - mehe käitumine ja olek tekitasid kuningannas ootamatuid küsimusi. Julged väited on kirja pannud Craig Brown oma uues raamatus «A Voyage Around The Queen». Presidendi visiiti kuningannaga ühes lõunalauas. Kuninganna arvas, et Trumpi ja tema abikaasa Melanie abielu on mingit sorti kokkulepe, sest miks muidu naine tema kõrvale on jäänud.