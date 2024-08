Milline on Eesti rahva tulevik 1935. aasta vaatest?

DIGARis saab teha väikse ajahüppe aastasse 1935, kus toimub rahvastiku kongress, mida peeti tõenäoliselt üsna «kõrges temperatuuris», sest plahvatuslikust rahvaarvu kasvust on selleks ajaks möödas enam kui sada aastat ja Eesti kohale on kogunenud murepilved. Kui rahvaarv ei kasva, on aastal 2035 eestlasi vaid maksimaalselt 1,2 miljonit, kõlas prognoos üleriigilisel kongressil, mida juhatas sisse president Konstantin Päts ja korraldas Eesti Eugeenika ja Genealoogia Selts.