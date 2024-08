ÜLESKUTSE Külasta sel suvel-sügisel oma valla või linna kõiki raamatukogusid!

Kas teadsid, et raamatukogude lahtiolekuajad arvestavad ühistranspordi graafikutega ja peatused on 84% raamatukogudest vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel? Raamatukogud kui rohelise mõtteviisi kandjad pakuvad ka jalgrataste ja tõukerataste hoiustamiskohti, nii et külla tulla saab ka kergliiklusvahendil. Vastamaks erinevate inimeste ootustele, on 73% raamatukogudest avatud vähemalt ühel nädalavahetuse päeval ja tööpäeviti enne kella 10 hommikul.