«Tänapäeva Indiana Jones» esitleb Eestis oma raamatut «Jumalate tehnoloogia»

David Hatcher Childress on USAs tuntud kui tänapäevane Indiana Jones, kes avastab iidseid paiku ja otsib taga kadunud linnu. Ta on mees, keda rahvasuus kutsutakse kelmide arheoloogiks, kuna ta ei allu peavoolu arheoloogiale, ning kes on terve oma senise elu uurinud fakte maaväliste rasside kohalolust meie planeedil Maa.