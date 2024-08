Näitleja Brian Coxi meelest on piibel üks maailma halvimaid raamatuid

Brian Cox, kes ei karda oma arvamust välja öelda ja arutleb tihti ka erinevatel konfliktsetel teemadel, usub, et religioon on ühiskonnale negatiivset mõju avaldanud. Ta mõistab küll, et religioon täidab inimpsüühikas teatud tühimiku, kuid on veendunud, et see on teinud rohkem kahju kui kasu. Šoti näitleja külastas taskuhäälingut The Starting Line Podcast, milles toimunud pikas vestluses pöördub jutt religioonile. Cox märgib, et usk ei lase areneda inimestel, kel on kalduvus raskesse olukorda sattudes puhtalt usule loota.

Oma seisukohta täpsustades lisab Cox, et sellisel juhul ei tegele inimesed sellega, kes nad päriselt on ning juhinduvad sellest, mida jumal on öelnud ja teinud. «Aga mis on Jumal?» küsib Cox vastu. «Meie ise oleme loonud selle idee Jumalast, see on kontrolli küsimus ja see on ka patriarhaadi küsimus... See idee on oma olemuselt patriarhaalne – me pole andnud piisavalt võimalust matriarhaadile.»

Cox spekuleerib, et ühiskonna kinnisidee patriarhaadi suhtes on otseselt seotud piibliga. «See on Adam ja Eeva – propaganda ulatub väga kaugele tagasi. Piibel on minu jaoks üks halvimaid raamatuid üldse. See algab ideest, et Eeva loodi Aadama ribist,» selgitab ta. «Ja nad usuvad seda, sest on selleks piisavalt rumalad.»

Samal ajal mõistab Brian Cox, miks vaimsus on inimelu oluline osa, kuid tema arvates ei tohiks see olla seotud religiooniga. «Inimesed vajavad seda, aga neile ei tohiks valetada. Nad vajavad mingit tõde, aga see pole tõde. See on mütoloogia,» märgib ta ja lisab, et naised mõistavad seda paremini kui keegi teine.