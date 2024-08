Sinijärv soovitab: see on üks viimase aja vahvamaid lasteraamatuid!

Suuri lugusid saab vesta ka väiksemas vormis ja väiksematele lugejatele/kuulajatele. Õigupoolest tuleb neid pajatada igal võimalikul kombel, et nad igasuguse mõistja ja mõtlejani jõuaksid. Imbi Paju «Kadrioru aednik» on üks viimase aja vahvamaid lasteraamatuid. Ilma määndsegi poliitikata on lähiajalugu lapsepäraseks tehtud läbi lillede – sõna otseses mõttes. Läbi lillede ja mesilaste ja looduse. Kõva pehme sõna!