Eesti keeles ilmus Emily Henry menuromaan «Raamatusõbrad»

Nora Stephensi elu on raamatud – ta loeb neid valimatult –, ent ta ise pole kaugeltki tüüpiline raamatukangelanna. Ta ei ole see südikas ja muretu unistuste tüdruk, keda kõik imetlevad. Nora on kangelane vaid oma klientide jaoks, kellele ta armutu raamatuagendina ulmelisi tehinguid hangib, ning oma õe Libby jaoks, keda ta igal sammul toetab. Libby palvele vastu tulles nõustubki Nora õega kuuks ajaks Sunshine Fallsi sõitma. Libby loodab salamisi, et väikelinnas muutub ehk ka Nora ise armuromaani kangelannaks. Selle asemel, et käia piknikel, kohtuda kauni maa-arsti või lihaselise baarimehega, põrkab Nora pidevalt kokku Charlie Lastraga, morni raamatutoimetajaga New Yorgist. Iseenesest võiks see olla meeldiv jällenägemine, sest nad on New Yorgis varemgi kohtunud, paraku on need kohtumised olnud kõike muud kui meeldivad. Kuigi ei Norma ega Charlie pole mingid romaanikangelased, tunnevad nad kohtudes ikka ja jälle, et selles väikelinnas ehk algabki nende armuromaan.