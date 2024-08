Koolitaja kurb tõdemus: mida vanemaks me saame, seda enam kaob julgus joonistada

Kati Orav, «Visuaalne lihtsustamine». Foto: Raamat

«Jah, sa saad visuaalse lihtsustamise tehnikaga kaasa väga praktilise oskuse, kuid minu soov on muuta ka sinu mõtteviisi,» kirjeldab Kati oma missiooni ning selgitab, et visuaalne lihtsustamine on kujundite, sümbolite ja märksõnade kasutamine, et luua tähendust ning tugineb meie kujutlusvõimele ja põhineb lihtsal joonistamisel ning kirjutamisel.

Joonistamine on esimene viis, kuidas lapsed suhtlevad, lugusid räägivad ja oma kogemusi jagavad ning selle põhjuseks on kujutlusvõime, mis aitab luua alternatiivseid maailmu unistades, lugusid rääkides või joonistades. «Mitmed joonistamise uurijad on toonud välja, et joonistamine parandab laste mõtlemist ja suhtlusoskust ning toetab arengut. Kõik lapsed kritseldavad ning sümbolite kasutamise eelsoodumus ilmneb juba esimestel eluaastatel, Aga kas sa tõstaksid käe, kui küsitakse: «Kes oskab joonistada?» Optimistina ma tahaks loota, et umbes 10% ruumis viibivatest täiskasvanutest teeks seda. Kahjuks on ka lastega nii, et mida vanemaks nad saavad, seda tõenäolisem on, et nad kätt ei tõsta,» räägib Kati ja lisab, et mida vanemaks me saame, seda enam ning kahjuks kiiresti kaob julgus ning enesekindlus joonistada.

Milles seisneb joonistamise müsteerium?