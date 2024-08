Kirjutuslaua taga olid plaadikesi ja trofeesid täis riiulid. Astusin lähemale. Esimese plaadikese kuldsele tagapõhjale oli graveeritud Ameerika Ühendriigid, nende sõnade all oli pitsat. Kui lugesin väiksemas kirjas teksti, sain aru, et see tahvlike on patenditunnistus- ja välja antud üldsegi mitte Tobias Hawthorne'ile.

See polnud lihtsalt väljapanek. Sisuliselt oli see altar – Tobias Hawthorne'i auavaldus neljale erakordsele tütrepojale. Täiesti absurdne. Täiesti absurdne, et neli väga noort inimest – kolm neist teismelised – oleksid jõudnud nii palju saavutada, ja veel absurdsem, et sama mees, kes hoidis oma kabinetis seda väljapanekut, otsustas, et ükski neist neljast ei vääri tema pärandust.