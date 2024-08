LUGEMISSOOVITUS Raamat, mida lugedes on täiesti arusaadav, miks veinimeistrid oma veinidega juttu ajavad

Aga jah, veinindus? Kuigi sellel teemal ei ole erialateksti kuigi palju, jõuab tasapisi pärale, missugune kunstivaldkond see veinitegu ikka on. Alati parasjagu äraarvamatu. Just seepärast saabki olla nii, et ühe veinimõisa ühe aastakäigu üks vein on legedaarne ja järgmise aastakäigu samast toorainest sama veinimõisa vein on selline, hmm «mitte eriti». Ma teadsin seda küll, et nii on, aga miks ja kuidas, seda hakkasin tänu sellele raamatule paremini ette kujutama. Lisaks ilmale mõjuvad veel nii paljud muud faktorid. Ja need veinid tõesti elavad, nad on tujukad ühendorganismid.