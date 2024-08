REKORD PURUSTATUD 9-aastane Sofia luges sel suvel läbi 47 raamatut!

Lugemisprogramm «Suvi raamatuga» tõestas, et laste huvi lugemise vastu pole sugugi mitte kadunud. Tallinna Keskraamatukogu algatus toimus 22. korda ning ületas eelmise aasta rekordi 300 osalejaga - osales ligi 1000 last. Lisaks raamatute lugemisele said lapsed kultuuririkkuse aasta puhul täita põnevaid ja harivaid kultuuriülesandeid.