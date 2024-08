HUMOORIKAS ROMAAN «Meil siin Luandas surevad inimesed ilma ette teatamata. Täiesti häbematu!»

See toimus PraiaDoBisposi, väljakul, kus asub bensiinijaam ja mis on kuulsa Mausoleumiii sissepääsu lähedal.

Kuna kõik silmitsesid valgeks sähvatanud taevas lärmakaid lendlevaid värve, märkas vaid mõni üksik, et see üüratu ehitis, mille kohta vanarahvas ütleb, et see on vertikaalne, kõrge ja raketikujuline, see ehitis, millel oli rabatud kõvasti tolmust tööd ja kus oli tegutsenud tuhat kurnatud töölist, oli olematusse kadumas ja sellest jäi järele vaid hallikas tolm, mille settimiseks kulus veel ilmatu aeg.

Kõik see juhtus minu VanaemaAgnette maja lähedal, vanaema tuntakse PraiaDoBispos pigem VanaemaÜheksa nime all.

See oli ajal, mida suured nimetavad vanastiks.

*

Joonistasime VanaemaAgnette maja ees tänavale, hiljem põgenesime veeautode eest, mis käisid hilisel pärastlõunal tolmu rahustamas.

Väljak oli suur ja selle keskel asus bensiinijaam, mille ümber oli ringtee, et veo- ja sõiduautod saaksid teha näo, et linn on meil suur.

Seltsimees BensiiniMüüja võis töö ajal palju magada, sest jaamas polnud kunagi bensiini. Ta ärkas üksnes hullu MereVahu vada peale. «Nendel tähtedel, mis äkitselt alla kukuvad, on oma nimi: need on «kangemad tähed» ja see pole miskine pilves peaga sonimine, ma tean küll, mida ma oma hambaid täis suuga räägin...»