Arvustusvõistlus Kapsas kutsub taas noori osalema

Võistlus toimub kahes vanuseastmes: 6.–7. klasside ja 8.–9. klasside õpilastele, kes saavad arvustamiseks valida 2021.–2024. aastal eesti keeles ilmunud laste- või noorteraamatu. Keskus on koostanud abiks ka raamatute soovitusnimekirja, kuid teose võib valida vabalt vastavalt oma maitsele. Kirjutamise hõlbustamiseks on lisaks soovitusnimekirjale valminud põhjalikud abimaterjalid (video, ideepank, nõuandeleht jm). Need on leitavad keskuse kodulehel ja edukalt kasutatavad ka koolitunnis. Kindlasti on algajal arvustajal kasulik nõu pidada ka õpetaja või raamatukoguhoidjaga. Raamatute arvustamine arendab noore kriitilist mõtlemist, sest tuleb kaaluda erinevaid vaatenurki, parandab kirjutamis- ja eneseväljendusoskust ning avab võimaluse jõuda avastusteni nii teose kui iseenda kohta.