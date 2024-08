MIRKO hakkab pakiautomaati saatma tehnikaalast teaduskirjandust

«Meil on hea meel, et MIRKO paberraamatute laenutuskeskkonnaga liitumine võimaldab meil teadus- ja tehnikaalast kirjandust veel rohkemate inimesteni viia,» kõneles TalTechi raamatukogu teeninduskeskuse juhataja Maris Nool, kes meenutas, et esimene MIRKO kaudu laenutatud raamat oli hoopis ilukirjandusteos aastast 1933 – Hella Vuolijoki «Udutaguste Leeni Tartus».

Eesti Rahvusraamatukogu üleriigilise laenutusteenuse juhi Margit Jõgi sõnul on raamatusõbrad leidnud TalTechi koguga täiendatud raamatukogude ühiselt riiulilt juba ka erialast kirjandust. «Tellitud on näiteks Meidi Sirgi koostatud õppematerjali seelikute konstrueerimiseks ja modelleerimiseks, kulinaaria õpikut ning mehaanikainseneri käsiraamatut, mis on inseneridele oluliseks töövahendiks,» märkis ta.

2022. aasta septembris avatud MIRKO paberraamatu laenutuskeskkonnaga on liitunud kokku 58 Eesti raamatukogu ning liidetud kogud võimaldavad valida lugemisvara 2,2 miljoni raamatu hulgast. Iga liitunud raamatukogu on täiendanud ühist raamaturiiulit mitmekümne või enam kui saja tuhande raamatuga. TalTechi raamatukogu tõi juurde ligi 166 000 eesti- ja võõrkeelset raamatut, mis on ligikaudu veerand nende kogudest.

Minu Raamatukogu (MIRKO) on Eesti raamatukogude ühine raamaturiiul, kust saab lähimasse pakiautomaati või kulleriga koju tellida kuni 5 raamatut 21 päevaks. Tähtaja saabumisel on võimalik tellimust pikendada kuni kaks korda.

Kuni 15. septembrini käib lugemise suvekampaania ja poole pakiautomaati saatmise kulust maksab kinni MIRKO.

Lisaks paberraamatutele võimaldab MIRKO laenutada e-väljaandeid: e-raamatuid, ajakirju, audioraamatuid.