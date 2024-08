KAS VAJAD TERAAPIAT? Taipamine, kuidas psüühika töötab, on väga põnev

Infost, juhistest, nõuannetest, raviplaanidest ja ka vastavatest raamatutest ei ole tänapäeval mingit puudust. Inimesel on aga keeruline tunda ära asju, mis on olulised just temale, et saada need kontrolli alla ja hakata kogu oma elu paremasse suunda pöörama.

Autorid rõhutavad, et lugejal ei ole kindlasti vaja ka selle raamatu sisu valmiskujul omaks võtta, vaid välja peaks noppima oma ellu kõige paremini sobivad juhised. Võib koostada ka nn vaimse heaolu hoolduspäeviku, mille saab lühidalt kirjapanna märkmikku või kausta. Veel ütlevad autorid, et ellu peab mahtuma palju muudki kui oma heaolu analüüsimine.

Katkend raamatust

Mõtle vaikselt, mida sa arvad järgmistest lootuseoskustest, mida kirjeldab koolitaja ja psühhoterapeut Maaret Kallio. Millistesse neist sa natuke usud? Millistesse üldse mitte? Mida sa vajad, et uskuda ühe pügala võrra rohkem?

1. Ma saan aru, et hea elu sisse mahub ka halba. Ma aktsepteerin erinevaid emotsioone kui osa tervikust.

2. Ma talun endas ja oma elus ebatäiuslikkust ja ebapiisavust.

3. Ma oskan aidata ja tahan olla teistele toeks. Ma tean, kuidas abi vastu võtta ja kuidas abi paluda, kui tunnen end kitsikuses.

4. Ma saan aru, et kõik ei sõltu üksnes minust endast. On olukordi, kus on võimalik ainult kohaneda ja olla paindlik. Mul on vahendeid ja lähedasi inimesi, kes aitavad mul rasketest kogemustest üle saada.

5. Mõnikord tunnen ka meeleheidet ja abitust. Ma oskan seda teistega jagada. Ma talun meeleheidet ja haavatavust ka teistes.

6. Ma tunnen oma võimeid ja olen piisavalt vastupidav. Ma saan mõjutada oma isiklikku elu, emotsioone ja suhteid. Ma usun, et elu «kannab», kuigi see pole minu kontrolli all.

7. Ma mõistan oma elu väärtusi. Austan oma elu kõige väärtuslikumaid tahke ja inimesi ka oma ajakasutuses ja tegudes.

8. Mu elul on tähendus. Ma võin rahulikult vaadata minevikku, elada käesolevas hetkes ja loota tulevikule.