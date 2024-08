Epp Petrone: taipasin lugemise käigus, et mul tõepoolest oli mingi eelarvamus sisuloojate suhtes

...äratundmisemotsioone. Mina ju ka! Ma olin kunagi (meie kiirendusega toimivas ajas võib öelda, et ammu-ammu) see noor naine, kes armastatud mehe järel tundmatusse keskkonda kolis (mina New Yorki, Heelia Viljandisse) ja mul ei olnud enam endist identiteeti, oli aga kerge kadedus maha jäänud aktiivsete kolleegide suhtes, oli kraapiv loome- ja eneseteostusvajadus, võõristus uue keskkonna suhtes. Ja samamoodi nagu Heelia hakkasin minagi lihtsalt netis võimalustega mängima, iseenese lõbuks. Minust sai tuntud blogija ja ka minul läks nii nagu Heelial Instagramiga: tegelikult hakkas see uus identiteet ja mu enda loodud «küla» segama seda, et ma lõimuksin päriselusse. Polnud vaja lahkuda toast, pingutada kohalike inimestega sõbraks saamisel. Ja samamoodi kui Heelial oli ka minul nii, et just läbi tekkinud loomeväljundi hakkasin ma siiski oma reaalsesse ellu seiklusi saama. Lõppkokkuvõttes tegin ka mina sellest olukorrast omal moel karjääri (mitte oma lugude abil/juurde reklaami müües, aga blogimisest kirjastamisse minek on ju samamoodi reaalse majandusliku väljundi tekitamine).

Targemaks sain ka. Taipasin lugemise käigus, et mul tõepoolest oli mingi eelarvamus sisuloojate suhtes. Et mis see nii väga ikka ära ei ole, enda elu jagada, reklaampostitusi vahele pikkida ja selle eest tasuta kraami ja lihtsat raha vastu võtta. Heelia elu kirjeldavate peatükkide vältel hakkasin ma aru saama, et sellel kõigel on oma hind ja oma tööspetsiifika. Jah, seda ma tean, et kui oled endast lugusid jutustanud, siis on paljudel justkui õigus sind süljetopsina kasutada. Ka seda tean, et inimestega netis tagasiside-suhtlemisele läheb palju aega, ja teadsin, kuidas niisuguses enese jagamises on alati vaikselt tiksumas ettearvamatuse-faktor – sa küll üritad jamasid ette ennustada ja ära hoida, aga ikka juhtub mingi järjekordne mini- või pärisskandaal, vahel lausa trauma. Jah, ma olin seda kogenud ja ilmselt seepärast ma sotsaalmeeediakarjääri pole rohkem valinud.