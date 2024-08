Ilmus uus lasteraamat Eesti lapsest, kel tuleb ootamatult Saksamaale kolida

Luise on 8-aastane tüdruk, kes oli kindel, et elul ei ole mitte midagi viga: tal on maailma kõige parem pinginaaber ja täiesti normaalne klass… Ja järsku kõik muutus. Ühel päeval teatasid vanemad, et terve pere kolib ära. Saksamaale. Eriti alatu oli seda uudist hommikuste pannkookide kõrvale serveerida!

«Kas te minu käest ei plaaninud küsida, kas mina tahan ära kolida? Mul on ju kõik siin! Arabella on siin, terve mu klass on siin, mu asjad on siin!» protesteeris Luise, aga lõpuks tuli ikkagi kohvrid pakkida ja asuda teele uude kodusse, isa programmeeritud «tarka majja», mis kogu aeg targutas ja igal võimalikul viisil kõigest osa võttis. Luisel tuli minna ka uude kooli, ta pidi saama hakkama uute õpetajatega, leidma uued sõbrad. Aga kõige hullem oli see, et ta ei saanud saksa keelest mitte midagi aru!