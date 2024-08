Kirjanikud loevad ööbussides oma loomingut ette

Kell 19 annab Viru keskuse bussiterminalis kontserdi kodumaine progepopi bänd Neon Fir, kes on tuntud oma julgete popmuusika eksperimentide poolest. Hilistel öötundidel viivad Balti jaama maakonnaliinide peatusest väljuvad ööbussid reisijaid ainulaadsele kirjanduslikule rännakule, kus tuntud kirjanikud loevad ette oma loomingut.

«Kultuuriöö annab Tallinna linnale võimaluse avastada uusi hilisõhtuseid ja öiseid formaate. On rõõmustav, et nii transpordiamet kui ka kirjanikud on selle ideega kaasa tulnud ja pakuvad öistele sõitjatele erilist kogemust,» märkis Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets.