GALERII Mart Sander esitles ajaloolist romaani Eesti esimesest akadeemilisest naiskunstnikust Julie Hagen-Schwarzist

«Värvide sosinad» on jutustus kahe erineva sotsiaalse taustaga kunstniku saatustest, mis põimuvad üürikeseks ajaks Itaalia mägilossis. Äsja Peterburi Kunstiakadeemia lõpetanud noor Johann Köler on saanud stipendiumi, et täiendada end Roomas.