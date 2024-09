Mart Sander esitleb uut raamatut, mille peategelased on Johann Köler ja Julie Hagen

Äsja Peterburi Kunstiakadeemia lõpetanud noor Johann Köler on saanud stipendiumi, et täiendada end Roomas. Teel sinna meelitab hea pakkumine teda mõneks päevaks salapärasesse mägilossi. Seal ristuvad tema teed teise Eestist pärit noore kunstnikuga – Julie Hageniga, kes on ootamatult hüljanud karjääri Roomas ja sõidab tagasi sünnilinna Tartusse. Koos leiavad nad end lahendamas sünge lossi ja iseenda elu tumedaid saladusi, mis aga seab ohtu neid mõlemaid. Üritades kunstnikena täita võimatut tellimust, puhkeb nende vahel võimatu armastus. Loetud päevade jooksul põrkuvad kokku ideaalid ja reaalsus, kirg ja kohustus.