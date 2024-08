Eesti keeles ilmus Christina Wahldéni ajalooline krimiromaan «Komblusbüroo»

Gotland, 1944. aasta juuni. Politseiõed Svea ja Rut on saadetud suvisesse Ljugarni salajast ülesannet täitma. Sõjaväe kohalolu alevikus on märgatav ning rahuliku pealispinna all toimuvad valgustkartvad tegevused, mis kujutavad endast ohtu nii tillukesele kuurordile kui ka kogu riigi julgeolekule. Kui noored tüdrukud hakkavad kaduma ja randa ilmuvad surnukehad, muutub lihtsa jälitustegevusena alguse saanud ülesanne suuremaks ja süngemaks. Lootusetuna näivas olukorras ristuvad peategelaste teed krahvinna Lussan Kaggi ja tema ümber kogunenud daamidega, kes kuuluvad vastupanuliikumisse.